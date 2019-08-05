Bilecik’te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi yaralı Bilecik’in Başköy kavşağında bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Başköy kavşağında meydana geldi. Recep T. yönetimindeki 11 AAK 111 plakalı hafif ticari araç, Bilecik istikametine seyir halinde olan Mümtaz A. idaresindeki 26 VD 522 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Başköy kavşağında orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Kazada araç sürücüsü Mümtaz A. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Serhat Salim D., Songül A. ve Duygu A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Duygu A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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