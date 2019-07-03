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Bilecik’te ormanlık alanda yangın

Bilecik’te ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Bilecik’te ormanlık alanda yangın

Bilecik’te ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde huzurevi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da olduğu bölgedeki yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan zarar görürken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
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