Bilecik’te ormanlık alanda yangın Bilecik’te ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Bilecik’te ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde huzurevi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da olduğu bölgedeki yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan zarar görürken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.