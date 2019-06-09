0553 313 94 23

Bilecik'te orman yangını

Yangına 3 helikopter ve 7 arazözle müdahale ediliyor

09 Haziran 2019 Pazar 16:10
Bilecik'te orman yangını

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangını çıktı.

Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, arazinin yapısı nedeniyle müdahalede güçlük çekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:10
  1. Bilecik
  2. helikopter
  3. orman yangını
  4. Osmaneli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM otoyolunda yaşanan katliam gibi kazanın detayları ortaya çıktı
    1. TEM otoyolunda yaşanan katliam gibi..
    2. İzlanda-Türkiye maçını Szymon..
    3. TFF 2.Ligtakımı Zonguldak..
    4. Bilecik’te orman yangını
    5. Milletten 20 TL isteyen CHP’liler özel..
    6. CHP zihniyetinin bir skandalı daha..
    7. Bayram tatilinin son gününü piknikte..
    8. Zonguldak Kömürspor’un kalecisine 1...
    9. Pakistan’da ana muhalefet lideri..
    10. Eski Afganistan Futbol Federasyonu..
    11. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    12. Menemenspor’dan kayyum tepkisi
    13. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç..
    14. Torbadan taşlar çıktı! 9 çocuk babası..
    15. Melikgazi Belediyesi ile ORAN arasında..
    16. Bayram tatilinden dönüş trafiği
    17. Erciyes, Yaz Mevsiminde de..
    18. A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya gitti
    19. Başkan Altay: “Huzur iklimine katkı..
    20. Anne sütünü arttırmanın püf noktaları..
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler