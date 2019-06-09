Bilecik'te orman yangını
Yangına 3 helikopter ve 7 arazözle müdahale ediliyor09 Haziran 2019 Pazar 16:10
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangını çıktı.
Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, arazinin yapısı nedeniyle müdahalede güçlük çekiyor.
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