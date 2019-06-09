Bilecik'te orman yangını Yangına 3 helikopter ve 7 arazözle müdahale ediliyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangını çıktı.

Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, arazinin yapısı nedeniyle müdahalede güçlük çekiyor.

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