Bilecik’te ölüm istatistikleri belli oldu

Bilecik’te 2018 yılında ölüm sayısı 2017 yılına göre yüzde 4,1 artarak bin 584 oldu. Ölenlerin yüzde 52,3’ünü erkekler, yüzde 47,7’sini kadınlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türkiye’ de 2018 yılında kaba ölüm hızı binde 5,2 iken Bilecik’te kaba ölüm hızı oranı binde 7.1 oldu. Türkiye’de bebek ölüm hızı binde 9,3 olduğu bildirildi. Bilecik’te bebek ölüm hızı binde 10,2 olarak gerçekleşti. Açıklamada, bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile Giresun ve Edirne izlediği bildirildi.

Bilecik’te ölümle sonuçlanan intihar sayısının 2017 yılına göre aynı kalarak, 2018 yılında 9 kişi olurken, ülkede kaba intihar hızının yüz binde 3,88 olduğu, Bilecik’te ise kaba intihar hızının yüz binde 4,04 olduğu belirtildi.