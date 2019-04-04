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Bilecik’te ’’Öğretmen Motivasyon’’ etkinliği düzenlendi

Bilecik Valiliğince hazırlanan ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ’’Öğretmen Motivasyon’’ etkinliği düzenlendi.

04 Nisan 2019 Perşembe 13:57
Bilecik’te ’’Öğretmen Motivasyon’’ etkinliği düzenlendi

Bilecik Valiliğince hazırlanan ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ’’Öğretmen Motivasyon’’ etkinliği düzenlendi.


Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, ilçe kaymakamları, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve ilçe milli eğitim müdürleri ile okul müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte, yaşanmış olaydan esinlenerek sınıf, okul, aile ve kurum kültürünün anlatıldığı ’’Ron Clark’ın hikayesi’’ adlı film izlendi.


“36 bin öğrenci ve 2 bin 150 öğretmenin bir tanesinden vazgeçecek lüksümüz ve hakkımız yok”


Düzenlenen eğitimde konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kendilerinin 36 bin öğrenci ve 2 bin 150 öğretmenden vazgeçecek bir lüksleri ve haklarının olmadığını belirterek, “İşimizi yaparken öncelik sıralaması yaptığımızda eğitim birinci sırada geliyor. Kamu görevi yapanların mutlaka iddialı planlama yapması gerekir. Bizim 36 bin öğrenci ve 2 bin 150 öğretmenin bir tanesinden vazgeçecek lüksümüz ve hakkımız yok. Her bir öğrencimizin analizini yapmalıyız. Eğer işimizi seviyorsak ve zaman zaman kendimizi sorgularsak, çok daha iyisini yaparız. Her insan ayrı bir değer. Her öğrencimizin görünen ve görünmeyen fotoğrafını çekeceğiz. Biz asıl amacımıza odaklanırsak, hedefi doğru belirlersek, amacımız için çalışırsak o zaman araçların ne olduğunun bir hükmü yok. Sizlerin eliyle ilin eğitim sorunlarına çözüm yolları ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.


İl Milli Eğitim Müdürü Çelik de çocukların ailelerinden sonra kendilerine emanet olduğunu ifade ederek, çocukların dünyadaki yerini belirlemede eğitim teşkilatına önemli görevler düştüğünü belirtti.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 13:57
  1. kültür
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