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Bilecik’te Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yargılandığı davada mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından Bilecik’te gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 15:24
Bilecik’te Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yargılandığı davada mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından Bilecik’te gıyabi cenaze namazı kılındı.


Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kayıboyu Camisi’nde, eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan namaza Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.


Gıyabi cenaze namazı sonrası AK Parti Bilecik İnsan Hakları Başkanlığı adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi’nin, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü belitti. Öztürk, "Bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:24
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