0553 313 94 23

Bilecik’te minik öğrencilerin katılımı ile deprem tatbikatı

Bilecik’te anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılımı ile AFAD tarafından deprem tatbikatı düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 12:51
Bilecik’te minik öğrencilerin katılımı ile deprem tatbikatı

Bilecik’te anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılımı ile AFAD tarafından deprem tatbikatı düzenlendi.


Bilecik’te eğitim veren Bilecik Edebali Şehir İlkokulu ve Edebali Anaokulu öğrencilerine Bilecik AFAD tarafından deprem tatbikatı verilirken, minikler deprem anında neler yapılması anlatıldı. Depremin nasıl ortaya çıktığını titizlikle anlatan AFAD yetkilileri, deprem öncesinde alınabilecek önlemler ile deprem sırası ve sonrasında yapılacak uygulamalar ile ilgili öğrencilere eğitim verilirken,sonrasında bina tahliyesi ile ilgili tatbikat gerçekleşti.


"Biz de okul olarak üzerimize düşeni yapmaya ve öğrencilerimizin bu konuya dikkatini çekmeye çalışıyoruz"


Eğitim kurumu olarak bu tür bilinçlendirme çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Okul Müdürü Saadet Güzel, “Ülkemizin deprem bölgesinde olması sebebi ile deprem konusunda ve diğer doğal afetler konusunda bilinçli olmalıyız ve bu konuyu ciddiye almalıyız. Biz de okul olarak üzerimize düşeni yapmaya ve öğrencilerimizin bu konuya dikkatini çekmeye çalışıyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlar Günü’ne özel klip
    1. Kadınlar Günü’ne özel klip
    2. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
    3. Tek Pota’da kuralar çekildi
    4. Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk..
    5. Malatya’dan Türkiye’ye örnek proje
    6. Türkiye Ermenileri Patriği hayatını..
    7. Elazığ’da öğrencilerle deprem ve..
    8. Hindistan savaş uçağı düştü!
    9. Muş’ta 140 köy yolu ulaşıma kapandı
    10. Engelleri aşmak için bir araya geldiler
    11. "81 İl 81 Anaokulu Projesi"
    12. Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan,..
    13. Dalyan’da 2 Caretta Caretta ölü bulundu
    14. Okullar Arası Satranç müsabakaları..
    15. Pakistan hava sahası kısmen tekrar..
    16. Gençlik Merkezine gece denetimi
    17. İzmir’in fetih yıl dönümü kutlamaları..
    18. Muhtar adayı Kılıç kadınları unutmadı
    19. Bilecik’te protokol üyelerinin eşleri..
    20. Ordu'da cenazenin sit alanına..
    21. Antalya’da korkutan sazlık yangını
    22. DTSO ile KOSGEB arasında mentörlük..
    23. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    24. Çin hükümetinden Huawei’ye destek
    25. İmamoğlu’ndan kadınların çalışma..
    26. Evleri yanan yaşlı çift köylüler..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da
    28. MHP İl Başkanı Murat Çiçek: “Türk..
    29. Hamur’da müzik sınıfı açıldı
    30. Vali Kocabıyık 8 Mart'ı tarlada..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir