Bilecik’te Mahalli İdareler Seçimi toplantısı

31 Martta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile ilgili toplantı Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik İl Özel İdaresinde yapılan toplantıya, Bilecik Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen ve Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, ilçe kaymakamları ve siyasi parti temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Seçim sürecinin il genelinde güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi temennisinde bulunan Vali Şentürk, “Sağlıklı bir seçim yapılabilmesi noktasında gerekli önlemler alınacak. Seçime girecek siyasi partilerimizin de gerekli katkıyı sağlayacaklarına inanıyorum. Görevimiz, vatandaşın hür iradesini sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasını sağlamak. Seçimleri, herhangi bir aksaklığa, meydan vermeden güven içinde tamamlamak” dedi.

Vali Şentürk, ayrıca 31 Martta yapılacak Mahalli İdareler ile Mahalle ve Köy Muhtarları seçimlerinde vali yardımcısı başkanlığında İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturulduğunu bildirdi.

Toplantıda, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Vekili Taner Tuncer tarafından, seçim süreci boyunca yapılacak olan tanıtım faaliyetleri, toplantı ve miting koşulları, yazılı, sözel ve görsel tanıtım koşulları, seçim bürolarının güvenliği, seçim araçlarının güvenliği gibi konular hakkında bilgi verildi.