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Bilecik’te Mahalle Muhtarları Toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında merkez Mahalle Muhtarları toplantısı yapıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:27
Bilecik’te Mahalle Muhtarları Toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında merkez Mahalle Muhtarları toplantısı yapıldı.


Valili Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Şentürk’ün yanı sıra Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen ve Rahmi Köse, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilgili daire müdürleri katıldı.


“Şehirde yaşayan nabzı siz ölçeceksiniz”


Toplantıda konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehrin yaşayan nabzını muhtarların ölçeceğini belirterek, “Bütünsel olarak baktığımızda birinin kabiliyeti sorunları çözmeye yeter. Biz ilimizde mevcut imkanlarla, kabiliyetimizle sunduğumuz kamu hizmetlerinde genel memnuniyet durumu nedir? öneriler ve eksiklikleri birbirimize bildirelim. Eksiklileri gidermek için çalışmalar yapalım. Bilecik’in her konuda iddialı olması lazım. Hem çalışıp hem de sorumluluklarımızı bilmemiz gerekir. Bizim tarihi sorumluluğumuz var ve ona da layık olmalıyız. Dolayısıyla sosyal alanlarda yükleri paylaştırmalıyız. Yükü ağır olanın yükünü hafifleterek çözebiliriz. Siz mahallenizi gezin tanıyın. Sıkıntılı olana bakalım hangi imkanlardan yararlanıyor, hangilerinden yararlanamıyor üzerinde duralım. Sorunlu, muhtaç ,sıkıntılı kişileri bize haber verin. Kağıt üstün de değil de fiilen kişiyi tanıyalım. Şehirde yaşayan nabzı siz ölçeceksiniz” ifadelerine yer verdi.


Toplantı, mahalle muhtarlarının öneri ve dileklerini iletmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:27
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