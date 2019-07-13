Bilecik’te kurumlar arası voleybol turnuvası

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla kurumlar ve kuruluşlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Bilecik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız katıldı. Düzenlenen turnuva sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Aslan Yıldız, “15 Temmuz Milli Birlik Günü kurumlar ve kuruluşlar arası voleybol turnuvalarımız devam ediyor. Gerçekleştirilen müsabakalarımız çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oluyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.