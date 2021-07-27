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Gündem Bilecik'te korkunç kaza: Bir kişi öltdü 5 kişi yaralandı
Gündem

Bilecik'te korkunç kaza: Bir kişi öltdü 5 kişi yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 02:44:00 -
Bilecik'te korkunç kaza: Bir kişi öltdü 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Bahattin Şeker Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 43 RY 304 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımda yürüyen Kadri Gürol'a çarptı ardından bir mimarlık bürosuna girdi. Daha sonra savrulan araç yol kenarında duran V.Ö. ile M.D'ye çarptı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri, Bozüyük ve Bilecik Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Yaralılardan Kadri Gürol'un hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Araçta bulunanların asker eğlencesinden döndükleri ve otomobildeki bir kişinin askere gideceği iddia edildi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir kaza yaşadıklarını belirterek, "Çok üzücü bir durumdayız geçmiş olsun diyorum inşallah Allah gençlerimizi ailelerine ve bizlere bağışlar gençlerimiz kısa sürede sağlığına kavuşur." dedi.

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