Bilecik’te konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında, 2018 Mayıs ayına göre yüzde 50,3 oranında azalarak 150 adet oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik’te 2019 Mayıs ayında 150 konut satıldı. Bilecik’te konut satışlarında 2019 Mayıs ayında konutların 74 adedi İlk defa (ilk el satış), 76 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik’te satışı yapılan 150 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,6 oranında azalarak 13 adet, diğer satışlar ise yüzde 6,8 oranında azalarak 137 adet olarak gerçekleşti. Bilecik’te ipotekli satış yapılan 13 konutun 7 adedi ilk satış, 6 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan, Türkiye’de 2019 Mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı.