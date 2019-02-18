Bilecik’te konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik’te konut satışları 2019 Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 oranında azalarak 156 adet oldu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik’te konut satışlarında 2019 Ocak ayında konutların 63 adedi ilk defa (ilk el satış), 93 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kentte satışı yapılan 156 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 oranında azalarak 21 adet, diğer satışlar ise yüzde 11,2 oranında artarak 135 adet olarak gerçekleşti.

Bilecik’te ipotekli satış yapılan 21 konutun 10 adedi ilk satış, 11 adedi ise ikinci el satış oldu.