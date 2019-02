Bilecik’te Kent Konseyi tekrar faaliyete geçiyor

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, ilde faaliyet gösteren kadın dernek temsilcileri ve üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda “Fikirleri ve gayretleri ile en büyük yardımcılarımız kadınlarımızdır” dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin dinamiklerinden olan Kent Konseyi’nin tekrar faaliyetleriyle canlandırılacağını belirten Belediye Başkanı Nihat Can, “Kadınlarımız yeniden tesis edeceğimiz Kent Konseyi’nin en güçlü ayağı olacaktır” dedi. Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can ve AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, Bilecik Belediyesi Sultaneli Yöresel Lezzetler Evi’nde ildeki kadın dernek temsilcileri ile bir araya geldi. Belediye çalışmaları ve yeni projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, kadınların fikir ve önerilerine her zaman önem verdiklerini, bu amaçla düzenlenen toplantının çok faydalı sonuçları olacağına olan inancını ifade etti.

“Fikirleri ve gayretleri ile en büyük yardımcılarımız kadınlarımızdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kadınların fikir ve önerilerine önem verdiklerini ve bunun için kendilerinin de bunun farkında olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, şunları söyledi:

“Bilecik Belediyesi olarak bizler her zaman kadınlarımıza önem veriyor ve kadınlarımızı en büyük yardımcılar olarak görüyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki her bir başarının ardında kadının gayreti ve fikirleri vardır. Bizler de gerçekten bu anlamda kadınlarımıza büyük önemi veriyoruz ve projelerimizi her zaman pozitif ayrımcılık noktasında değerlendirerek önce kadın diyoruz. İlimizdeki kadın dernek temsilcileri gerçekten güzel ve anlamlı faaliyetleri ile şehir yaşantısınaayrı bir renk ve hareketlilik kazandırıyor. Her zaman fikirlerine büyük önem verdiğimiz ve en büyük yardımcılar olarak tanıdığımız kadınlarımıza dernek faaliyetlerinde başarılar diliyorum. Yaptığımız her bir güzel .alışmaya kadınlarımızın eli değecek Bilecik gelişecek ve büyüyecek” İfadelerini kullandı.

Toplantı, dernek temsilcilerinin Belediye Başkanı Nihat Can’a soruları sorması ve karşılıklı fikir alışverişi yapmalarıyla sona erdi.