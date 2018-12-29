Bilecik'te "Kent & Başkan 2018 Ödül Töreni"

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Türkiye'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla "Kent & Başkan 2018 Ödül Töreni" düzenlendi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, belediye başkanları ile kurum temsilcileri katıldı.

Kent & Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgen burada yaptığı konuşmada, ödüllerin belirlenmesinde tek ölçütlerinin halkın verdiği oylar olduğunu belirterek, "Gerçek manada çalışan, proje üreten, popülizmden uzak ve işi belediyecilik olan başkanlarımız vatandaşlardan takdir ve destek görmüştür." dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, hizmetlerini durmaksızın sürdürdüklerini dile getirerek, "2023 vizyonu kapsamında tüm gücümüzle yola devam edeceğiz. Kentimizi bu hedefe en iyi şekilde hazırlayacağız." diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, organizasyonun belediye başkanlarına moral verme anlamında çok önemli olduğunu söyledi. Yağcı, 15 yıl belediye başkanlığı yaptığını vurgulayarak, "Belediyecilik çok zor bir iş. Belediye başkanları yalnız insanlardır. Marifet iltifata tabidir." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici de Osman Gazi ve Ertuğrul Gazi'nin ocağında olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Bu ödül törenleri, seslerini duyurmakta zorlanan belediye başkanlarına aracılık ediyor. Bu faaliyeti çok önemsiyorum. Mümkün olduğunca katılmaya çalışıyorum. Yerel yönetim gerçekten vatandaşla bire bir temas kurduğu için büyük önem arz ediyor." dedi.

Hakan Çavuşoğlu da ödüle layık görülen tüm belediye başkanlarını kutladı.

"Eskiden belediyecilik denilince akla gelen kaldırım taşı, kanalizasyon, çöp toplama idi." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Açıkça ifade edeyim ki bu paradigma İstanbul gibi bir metropole belediye başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile değişmiştir. Bunu söylerken kötüyü göstermek için değil, iyiyi göstererek özendirmek için söylüyorum. Bu ülke, belediye kamyonlarına bombalar yüklenerek güvenlik güçlerimizin şehadet şerbetini içtiği günler gördü. Eğer konu vatansa, memleket ise birlikte beraberce yürüyeceğiz. Bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte Türkiye olalım."

Konuşmaların ardından Türkiye genelinde yapılan online anket sonuçlarına göre dereceye giren belediye başkanlarına ödülleri verildi.



