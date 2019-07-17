Bilecik’te katı atık tesislerinde inceleme gezisi

Bilecik Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanları, meclis üyeleri, il genel meclis başkanı ve il genel meclis üyeleri ile birlikte katı atık tesisini incelemede bulunu, bilgi aldılar.

Kızıldamlar Köyü’nde kurulu dünyanın en kapsamlı entegre katı atık yönetim tesisi Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Tesisi’ni ziyaret eden konukları firma yetkilileri karşıladı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, “Bilecik belediyeler birliği üyesi belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz il genel meclis başkanımız ve il genel meclis üyemizle birlikte Kızıldamlar köyümüzde kurulu olan Biosun Katı Atık Entegre Tesisi’nde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldık. Bilecik Belediyeler Birliği ile imzalamış olduğu 29 yıl süreli evsel atık yönetimi imtiyaz sözleşmesi kapsamında inşa edilen tesis ülkemizin en kapsamlı entegre katı atık yönetim tesisi konumundadır” dedi.