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Bilecik'te kar yağışı

Bozüyük ilçesindeki yüksek kesimlerde drone ile havadan çekilen görüntüler kartpostalı aratmıyor

30 Kasım 2018 Cuma 14:26
Bilecik'te kar yağışı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Bursa-Ankara karayolu güzergahında bulunan Bozüyük'ün Ormangözle ve Erikli köylerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçe ile köyler arasında ulaşımı sağlayan yollar ile dağlık kesimler beyaza bürünürken drone ile havadan çekilen görüntüler kartpostalı aratmadı.



Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:26
  1. Bilecik'te kar yağışı
  2. Bozüyük

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