0553 313 94 23

Bilecik’te kaçak kazıya suçüstü

Bilecik’in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:30
Bilecik’te kaçak kazıya suçüstü

Bilecik’in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Dudaş Köyü’nde bulunan ormanlık arazide Jandarma Asayiş Timince yapılan operasyonda, A.Y., M.K. ve A.G. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edilerek yakalandı. Şahıslarla birlikte kazı esnasında kullanılan (1) adet hilti, (2) adet kazma, (2) adet kürek ve (6) adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.


Öte yandan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Cumhuriyet hepimizindir"
    1. "Cumhuriyet hepimizindir"
    2. HDP'li adaya büyük şok! 15 yıla kadar...
    3. Emlak vergisi için son gün ne zaman? |..
    4. Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den..
    5. Mansur Yavaş hakkında iddianame
    6. Ülker, Halley’in karadut marmelatlı..
    7. "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi..
    8. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    9. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    10. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    11. ALES başvuruları için son tarih ne..
    12. “Kalın bağırsak kanseri en çok görülen..
    13. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    14. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    15. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    16. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    17. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    18. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    19. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    20. Gaziantep'te seyir halindeki tır alev..
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti