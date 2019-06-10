Bilecik’te jandarmadan uyuşturucu operasyonu Bilecik’te İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Bilecik’te İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Timleri Bilecik’in Osmaneli İlçesine bağlı Bereket köyü ve Ciciler köyü mülki sınırları içerisinde bir yere yaptıkları operasyonda(9) gram kubar esrar uyuşturucu madde, (1) adet ruhsatsız av tüfeği, (1) adet muşta, (1) adet demir dövme bıçak ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan (1) adet aparat ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak B.G., S.B., H.P., Ü.U., H.E., ve İ.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.