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Bilecik’te İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı

Bilecik’te2019 İstihdam Seferberliği ve İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:54
Bilecik’te İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı

Bilecik’te2019 İstihdam Seferberliği ve İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.


Bilecik TSO da düzenlen toplantı Bilecik Valisi Bilal Şentürk açılış konuşması ile başladı. Devletin ilgili kurumlarınca ciddi destek programlarının hayata geçirildiğini ifade eden Vali Şentürk, “Bu destekler bizler için. Ne iş yaparsak yapalım en iyisini yapmalıyız. Yaptığımız iş sadece şahsımıza değil ne kadar geniş kitleye faydalı bir iş ise o kadar makbul bir iştir. İşsiz bir insanın iş kurabilir duruma gelebildiğini görmek mutluluktur. Biz eğitim ve istihdam konusunda enerjimizi sarf etmeliyiz. Bu noktada en büyük yardımcılarımız işverenlerimiz. İstihdam yüküne devlet farklı kurumlar aracılığıyla destek sağlıyor. Ürettiğimiz ürünlerle dünyanın her pazarına girebilecek durumdayız. Sanayi, üretim ve istihdam potansiyeliyle Türkiye’nin önde gelen illerinden birisiyiz. Bu gücümüzü küçümsemeden devletin sağladığı imkanlardan da yararlanmak suretiyle hep birlikte seferberliğe katkıda bulunacağız. Birlikte bir sinerji oluşturmalıyız”ifadelerine yer verdi.


Ardından konuşma yapan Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, "Buradan temsilcisi olduğum iş dünyasına seslenmek istiyorum. Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam seferberliğine katılın ve bu tarihi teşviklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak ekonomimize katkı verin, hem siz kazanın hem ülkemizin geleceği kazansın” dedi


“Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz”


Keskin bu topraklarda umutlarını hiç kaybetmediklerini belirterek, “Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, burada aş var burada gelecek var diyoruz” dedi.


Toplantı, Bilecik TSO Akademik Danışmanı Doç. Dr. Tolga Torun’un, istihdam seferberliği kapsamında hayata geçirilen istihdam teşvikleri hakkındaki bilgilendirme sunumları ile devam etti. Sunumlarda istihdam seferberliği kapsamında uygulamaya yeni başlanan teşvikler ve halihazırda devam etmekte olan teşvik kalemleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.


Toplantıya Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Adem Bedir, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Bilecik TSO üyeleri, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,firmaların insan kaynakları yetkilileri ve mali müşavirler katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:54
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