Bilecik'te iş kazası: 1 ölü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, bir fabrikada mermer blokları arasına sıkışan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren mermer fabrikasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Yousefi Kamal Aziz (23), mermer blokları arasında sıkıştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Aziz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Aziz'in cesedi, incelemenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.