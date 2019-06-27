Bilecik’te iki grup arasında sopalı kavga: 6 yaralı ESKİŞEHİR (İHA) – Bilecik’te iki grup arasında çıkan ve sopaların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) – Bilecik’te iki grup arasında çıkan ve sopaların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, merkeze bağlı Selbükü Köyünde karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın büyümesi üzerine gruplar kavga etmeye başladı. Sopaların da kullanıldığı kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken kavga da ayrıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.