Bilecik’te “Halk Günü” toplantısı yapıldı

Bilecik merkeze bağlı Deresakarı Köyü’nde “Halk Günü” toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ile daire müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, devletin kaynaklarının doğru yerde kullanılması gerektiğini ifade ederek, “Köylerimizde güzel araziler var. Ürün yelpazesinde zengin bir iliz. Çalışınca üretemeyeceğimiz ürün yok. Köy hayatından şehir hayatını seçmeyi doğru bulmuyoruz. Kente giden gençlerimizi geri dönmelerini sağlamak belki biraz zor ama bir ayağını köye bağlayabiliriz. Toprağımızı boş bırakmamak suretiyle bağlayacağız. Bizim hedefimiz, gurbette olan nüfusumuzu hem gönlüyle hem de ekonomik anlamda bütçesine buradan sağlayacağı katkıyla köyle olan bağlantısını dinamik tutmak. Her alanda devletimizin sağladığı güzel imkanlar var.Devletin kaynaklarını doğru yerde kullanmalıyız. Örf, adet ve geleneklerimizi sağlam bir şekilde yeni kuşaklara aktarmalıyız. İyi niyetlerle ve yerel imkanları daha verimli kullanarak, güzel hizmetler sunabiliriz” ifadelerine yer verdi.