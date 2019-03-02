Bilecik’te “Halk Günü” toplantısı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında vatandaşların, taleplerini iletmeleri, güvenli, huzurlu ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla ’Halk Günü’ toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Edebali Ortaokulu Toplantı Salonunda yapılan toplantısıya Vali Şentürk’ün yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ile ilgili kurum müdürleri ve İstiklal Mahallesi sakinleri katıldı. Vatandaşlara söz vererek, talep, şikayet, sıkıntı ve önerilerini dinleyen Vali Şentürk, “Yapılacak hizmetler insan için kullanılmalı. Amacımız insanlarımızın daha rahat ve daha huzurlu ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak. Mahallelerimizde herkese ulaşabilmek ve ufak bir dokunuşumuzla, vatandaşımızın sorununu çözüm bulmak için bu toplantıları düzenliyoruz. Devletimizin sunmuş olduğu imkanları dengeli bir şekilde insanlarımız için kullanacağız. Sosyal adaleti, huzuru, güvenliği saygı ve sevgi içinde bulunan güzel bir toplum oluşturacağız. Böylece devlette güçlü olacak, millette güçlü olacak” dedi.