Bilecik’te hac seminerleri devam ediyor

Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde kutsal topraklara gidecek hacı adayları için hac eğitimi ve bilgilendirme seminerleri devam ediyor.

Bilecik merkez Hamidiye Camiinde hacı adaylarının kutsal yolculuk öncesi eğitim seminerine Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, Hac Umre Şube Müdürü Mevlüt Sayılır, hacı adaylarına yolculukları boyunca rehberlik edecek din görevlileri ve hacı adayları katıldı.

Burada bir açıklama yapan İl Müftüsü Necati Akkuş, “Artık kavuşma zamanı yaklaştı. Rabbim bu zamana kadar bizlere nimetler ve birçok fırsat verdi. Ama bu fırsat en kıymetli ve en değerli olanı. Ülkemizde yaklaşık iki buçuk milyon kişi arasından seçildiniz ve davet edildiniz. Bu güne kadar cenabı hakkın özel ihtimam gösterdiği kainatın merkezi olan bir mabede yolculuk yapacaksınız.Öyle bir hac yapın ki hacca gitmeden önce ve hacca gittikten sonra diye ömrünüzün bir kırılma noktası olsun, yani hacca gitmeden önceki ne kadar bizi vicdanen Rabbimize karşı bizi rahatsız eden sorumlu tutan olumsuz meseleler varsa onların tamamını terk edip, Rabbimizin huzurunda onun rızasına nail kılacak ne kadar söz fiil hareket davranış varsa ibadet, taat, zikir, dua varsa onlara yönelecek bir kırılma noktası olsun” dedi.