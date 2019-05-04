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Bilecik’te Gripin konserine yoğun ilgi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında Bilecik’e gelen müzik grubu Gripin konserine yoğun ilgi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:23
Bilecik’te Gripin konserine yoğun ilgi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında Bilecik’e gelen müzik grubu Gripin konserine yoğun ilgi.


Bahar Şenlikleri kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi konser alanında öğrenciler ve Bilecikliler ile buluşan müzik grubu Gripin, binlerce kişiye güzel bir gece yaşattı. Alanı saatler önce dolduran binlerce kişi konser başlayana kadar DJ eşliğinde eğlenirken, saatler 21:00’ı gösterdiği gençlerin çığlıkları ve sevgi gösteri arasında sahneye çıkan müzik grubu Gripin sahnede 1 saat 14 dakika kalırken, konser sonunda gruba Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş plaket verdi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:23
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