Bilecik’te faaliyet gösteren deri fabrikası Milano’daki fuara katıldı

Bilecik’te faaliyet gösteren bir deri fabrikası İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen fuara katılarak kenti temsil etti.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir deri fabrikası İtalya’nın Milano kentinde iki gün süren Uluslararası Deri ve Aksesuarları Fuarı’na (LINEAPELLE) katılarak stant açtı. Yapılan fuarı değerlendiren fabrika yönetim kurulu üyesi Şermin Kahraman, "İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen LINEAPELLE katıldık. LINEAPELLE 1981 yılından bu yana ayakkabı ve deri giyim alanında sunulan renk ve yeni modellerle yılın modasının belirlendiği uluslararası bir fuardır. LINEAPELLE katılan firmaların ürettiği yeni modeller ve üstün kalite anlayışı ile bu alanda tüm dünyanın liderliğini üstlenmiştir. Bizler de burada bir stant açarak ürünlerimizi tanıttık. İlgi gayet güzeldi, burada Bilecik’in adını duyurduğumuz için mutluyuz" dedi.

Öte yandan statta fabrikanın diğer bir yönetim kurulu üyesi Şener Taylan da yer aldı.