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Bilecik’te evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Bilecik’te evlenmeler yüzde 2,7 azaldı, boşanmalar ise yüzde 21,9 arttı.

01 Mart 2019 Cuma 12:34
Bilecik’te evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Bilecik’te evlenmeler yüzde 2,7 azaldı, boşanmalar ise yüzde 21,9 arttı.


TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Bilecik’te 2018 yılında bin 271 evlenme, 378 boşanma gerçekleşti. Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,7 azalarak 2018 yılında bin 271 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 5,71 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 310 iken 2018 yılında yüzde 21,9 artarak 378 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,7 olarak gerçekleşti. Bilecik’te ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27,8kadınlar için 24,6 oldu.


Öte yandan, Bilecik’te boşanmaların yüzde 40,7’si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:34
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