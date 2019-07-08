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Bilecik’te ev yangını

Bilecik’te bir apartmandan meydana gelen ev yangında apartman sakinleri korku dolu anlar yaşarken, evde kimsenin olmaması sonucu kapı kırılarak eve girildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
Bilecik’te ev yangını

Bilecik’te bir apartmandan meydana gelen ev yangında apartman sakinleri korku dolu anlar yaşarken, evde kimsenin olmaması sonucu kapı kırılarak eve girildi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında Çağatay Ünal’ın ikamet ettiği evde nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle balkonda yangın çıktı. Olay esnasında evde kimsenin olmaması sebebi ile komşuları kapıyı kırıp yangına kendi imkânlarıyla müdahale etti. Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra doğalgaz dağıtım firması görevlileri de sevk edildi. Yangının balkonda bulunan kombiden çıktığı tahmin ediliyor.


Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Balkonda bulunan küçük tüp ise; ekipler tarafından apartmanın bahçesine atıldı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
  1. doğa

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