0553 313 94 23

Bilecik'te ev yangını

24 Şubat 2019 Pazar 02:26
Bilecik'te ev yangını

BİLECİK (AA) - Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Temenna Sokak'ta, Sami Erçin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve elektrik dağıtım firması personelleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Sami Erçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde yabancı uyrukluların kaldığını belirterek, bugün evden taşındıklarını kendisinin de yeni öğrendiğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 02:26
  1. Bilecik
  2. Ev yangını

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası Körfezi’nde 8’i çocuk 16 kaçak göçmen yakalandı
    1. Kuşadası Körfezi’nde 8’i çocuk 16..
    2. Bilecik'te ev yangını
    3. İzmir'de iş yeri deposunda yangın
    4. Sisi, Kral Selman'la ikili ilişkileri..
    5. Tekirdağ’da trafik kazaları: 1 yaralı
    6. CHP'li Ağbaba'dan beddua: AK Parti'ye..
    7. "Tam dünyada bizim oyun kuracağımız..
    8. Kestiği ağacın altında kalarak can..
    9. Peribacalarında yıkım kararı verilen..
    10. Prens Selman'dan ABD'ye kritik atama!
    11. "Dünyanın en büyük insani operasyonunu..
    12. İstanbul beyaza büründü!
    13. Çanakkale'de kar yağışı
    14. İSKİ’den don uyarısı
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    17. Maliki'den "Irak'ta ABD'ye ihtiyaç..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    19. Bin Selman, Washington büyükelçiliğine..
    20. İstanbul’da karı gören sokağa çıktı
    21. "Türk hayırseverlerin emanetlerini..
    22. AKOM’dan kar yağışı açıklaması
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    24. Erdoğan'dan Prens Selman'a: Kendinden..
    25. Kartopu oynayan vatandaşlar havadan..
    26. Binlerce personel ile AKOM teyakkuzda!
    27. Kızılay Genel Başkanı Kınık: Yemen'de..
    28. Araçta sıkışan sürücüyü hayatta tutmak..
    29. İstanbul’da kar manzarası havadan..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Kaşıkçı..
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Üniversite mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Yeni askerlik sistemi 2019
    Üniversite mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Yeni askerlik sistemi 2019
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Rus uzman açıkladı: AB ve ABD dayatmaya alışıktı, artık öyle bir Türkiye yok
    Rus uzman açıkladı: AB ve ABD dayatmaya alışıktı, artık öyle bir Türkiye yok
    Umreden dönen Aleyna Dalveren, içkiyi kanalizasyona döktü
    Umreden dönen Aleyna Dalveren, içkiyi kanalizasyona döktü