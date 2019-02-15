Bilecik’te eğitim seferberliği başlıyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte eğitim konusunda seferberlik başlattıklarını söyledi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Öğretmenevi’nde Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve kaymakamlar ile ilçe milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda, Bilecik’in eğitim durumu, öğretmen ve öğrencisi sayısı ile taşımalı eğitim konusunda bir araya geldi.

Eğitim konusunda kentte bir seferberlik başlattıklarını belirten Vali Şentürk, “Bilecik’te eğitim ve öğretimin fotoğrafını görelim. Eğitimin dört temel unsuru öğrenci, öğretmen, aile-sosyal çevre ve idaredir. Bu unsurlardan kime ne düşüyor kim ne yapacak bu eğitim döneminde neler yapabiliriz hep birlikte değerlendireceğiz. İnsanı verimli kılan en önemli unsur iş heyecanıdır. Önce iş heyecanı lazım. Herkesin öne çıkan bir özelliği, yeteneği vardır. Yetenek avcılığı yapalım. Yaptığımız işi önemsememiz ve bir şeyler yapabileceğimize inanmalıyız. Özgün uygulamalarımızı birleştirelim. Bir vizyon oluşturalım. Başarının temel sırrı odaklanmaktan geçer. Rutinlerin dışına çıkarak, bu işi gerçekten gönülden dert eden, dert edinecek arkadaşlarla bunu başarabiliriz. Yaptığımız işi çok iyi yapmak için hep birlikte çalışacağız. Önümüzdeki aydan başlayarak, ayda bir gün bir çocuğumuz valilik stajı yapacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının her birinde bir öğrencimiz ilgisine göre amirlik stajı yapacak. O görevin sorumluluğunu hissedecek. Onu motive edeceğiz. Bu görev meslek seçiminde de etkileyici olabilir” ifadelerine yer verdi.