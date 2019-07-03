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Bilecik’te eğitim kurumlarında görev değişiklikleri

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 yılı eğitim kurumlarına yeniden yönetici görevlendirmelerle ilgili listeyi yayımladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
Bilecik’te eğitim kurumlarında görev değişiklikleri

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 yılı eğitim kurumlarına yeniden yönetici görevlendirmelerle ilgili listeyi yayımladı.


Bilecik’te birçok müdür ve müdür yardımcısının yerleri değiştirilirken, il merkezindeki okullara 12 müdür görevlendirildi. Yeni müdür görevlendirmelerine ilişkin olarak, Bilecik merkezde Fikret Başak sınıf öğretmenliğinden TOKİ İlkokulu’na, Hüseyin Çetinkaya sınıf öğretmenliğinden Kozabirlik İlkokulu’na, Hüseyin İşgören sınıf öğretmenliğinden Malhun Hatun İlkokulu’na, İsmail Kurt sınıf öğretmenliğinden Aşağıköy İlkokulu’na, Mehmet Müdar rehberlik öğretmenliğinden Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne, Mustafa Candan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinden Osmangazi Ortaokulu’na, Mustafa Ejder Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinden Edebali Ortaokulu’na, Özcan Göktaş sınıf öğretmenliğinden Pelitözü İlkokulu’na, Seyfettin Yıldız Kimya/Kimya Teknolojisi öğretmenliğinden Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’na, Tuncer Özer Sağlık /Sağlık Hizmetleri öğretmenliğinden İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, Vehbi Şahan sınıf öğretmenliğinden Cumhuriyet İlkokulu’na, Zeki Başdemir sınıf öğretmenliğinden Atatürk İlkokulu’na müdür olarak görevlendirildi.


11 müdür yardımcısı görevlendirildi


Okullarda gerçekleşen müdür görevlendirmelerinin yanı sıra, birçok isim ise müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. Müdür yardımcısı olarak görevlendirilen isimler ise, Ahmet Mercan sınıf öğretmenliğinden Kozabirlik İlkokulu’na, Ali Ülker İngilizce öğretmenliğinden Pelitözü Ortaokulu’na, Ayşe Gök Köse okul öncesi öğretmenliğinden Bilecik Bahçelievler Anaokulu’na, Erkan Arı sınıf öğretmenliğinden Ertuğrulgazi İlkokulu’na, İbrahim Ayhan sınıf öğretmenliğinden Malhun Hatun İlkokulu’na, İbrahim Özel sınıf öğretmenliğinden Malhun Hatun İlkokulu’na, Mehmet Düzenli sınıf öğretmenliğinden Atatürk İlkokulu’na, Süleyman Çakmak sınıf öğretmenliğinden Pelitözü İlkokulu’na, Şükrü Korkmaz motorlu araçlar teknolojisinden Mesleki Eğitim Merkezi’ne, Tarkan Ünal Tarih öğretmenliğinden 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’ne, Zeynep Büyükyazıcı Tarih öğretmenliğinden 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’ne müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
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