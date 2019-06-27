Bilecik’te Dünya Uyuşturucu ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü kutlandı

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Uyuşturucu ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü dolayısıyla stant açıldı.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Bilecik Belediye Çay Bahçesi önünde açılan standı Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Kadir Keskin ziyaret etti.

Burada bir açıklama yapan Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Kadir Keskin, “Müdürlüğümüz tarafından ‘Dünya Uyuşturucu ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’ etkinlikleri kapsamında, çay bahçesi önünde stant çalışması yapıldı. Bilecik Valimiz Bilal Şentürk, il protokolü ve vatandaşlarımıza ALO 191 uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattı tanıtıldı” dedi.