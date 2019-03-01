Bilecik’te ’Değerler Eğitimi’ programı

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan ve ülke genelinde devam eden “Gençliğe Değer” projesi kapsamında din görevlilerine personel eğitim programları düzenlendi.

Bilecik Dursun Fakih İmam Hatip Orta Okulu Konferans salonundaki “Değerler Eğitimi” programına; Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, vaizler, din hizmeti uzmanları, imam hatipler, müezzin kayyımlar ve Kur’an Kursu öğreticileri eşleriyle birlikte katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşması yapan İl Müftüsü Necati Akkuş, “İşimiz oldukça zorlaştı. Peygamberimiz (sav) çadırları dolaşıyordu arkasından Ebu Leheb, Ebu cehil ve onun yarenleri arkasından s.a.vyalanlamak üzere çadırları teker teker dolaşıyorlardı. Asrın Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri format değiştirdiler. Farklı birtakım mutasyonlarla farklı özellik göstererek bizim kendi evlatlarımızı bizden almanın çalmanın gayreti içerisindeler. Dolayısıyla misyonu, vizyonu belli olan biz Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının asrın çağın bilimin teknolojisi neyi varsa bütün imkânlarından istifade ederek sağlam, sahih ve asli kaynaklar Kur’an ve sünnete dayalı dinimizi ve dinimizin bütün güzelliklerini, iyiliklerini, faydalarını insanımıza, erkek ve kadın bütün herkese doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırmak gibi bir sorumluluğumuz var ve buna bugün imkânımız da var. Diyanet İşleri Başkanlığımız bir gayret çaba içerisinde bütün Türkiye genelinde personelimizi bu konuda bilgilendirmek onları motive etmek ve onlara yol göstermek rehberlik etmek üzere programlar hazırlıyor. Bu üç günlük seminerde değerler eğitimi olarak farklı konularda toplumun bütün kesimlerine ulaşabileceğimiz metotları bizlere hocalarımız anlatacaklar” dedi.

Öte yandan program konuşmacıların personellere bilgi verilmesinin ardından son buldu.