Bilecik’te çöplük yangını Bilecik’te bulunan çöplükte bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuttu.

Bilecik’te bulunan çöplükte bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre yangın, Hürriyet Mahallesinde bulunan Bilecik çöplüğünde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten çıkan alevler sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi. Çöplüğe giden itfaiye ekipleri yangının büyümemesi için yoğun çaba harcadı. Yangının, çöplüğe çok yakın bulunan ağaçlık alana sıçraması ise önlenerek büyük bir tehlike atlatıldığı bildirildi.

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