Bilecik'te cinayet Bozüyük'te eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde ikamet eden A.K. henüz belirlenemeyen nedenle eşi D.K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.K, eşi D.K'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. A.K. ekiplerce gözaltına alındı.





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