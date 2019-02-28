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Bilecik’te çiftçiler sözleşmeli üretim yapacak

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi ile çiftçiler sözleşmeli üretim yapacak.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:54
Bilecik’te çiftçiler sözleşmeli üretim yapacak

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi ile çiftçiler sözleşmeli üretim yapacak.


Tarım Kredi Kooperatifi ile çiftçiler arasında sözleşmeli üretim ile alakalı toplantı düzenlendi. Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan bilgilendirme toplantısına, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, müdür yardımcıları Mesut Özgür, Ahmet Erkan, tarım ürünleri yetkilisi Ahmet Erkan, Bozüyük İlçe Müdür Vekili Süleyman Canan, Bozüyük Tarım Kredi Kooperatif Müdürü İsmail Yiğit, Bilecik Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Barış Asan, Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere ile çiftçiler katıldı. Konu ile ilgili konuşma yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; “Bozüyük ilçemizde Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli üretim modeli uygulanacak olup, sözleşmeli olarak çerezlik ay çekirdeği ve kabak çekirdeği üretimi görüşüldü. Sözleşmeli üretim modelinin yanı sıra birlikte üretim projesini uygularsak maliyetlerimiz düşecek, gelirimiz artacaktır. İlimizin coğrafi konum gereği oldukça avantajlı olduğunu belirtmek isterim. Büyük illere olan yakınlığımız bize ürettiğimizin pazarlama konusunda kolaylık sağlamaktadır. Sözleşmeli üretim modelleriyle de pazarlama sorununun aşılacağını inanıyorum. Bizim İstediğimiz bir üretim modeli” ifadelerine yer verdi.


Öte yandan, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci’nin sözleşmeli üretim modelini detaylarını çiftçilere anlatmasının ardından toplantı soru cevap şeklinde sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:54
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