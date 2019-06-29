Bilecik’te çatı yangını Bilecik’te 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sonrası söndürüldü.

Bilecik’te 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sonrası söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Gül 1 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki fırının bacasında beliren alevler, apartmanın çatısına sıçradı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye yönlendirildi. Yangına Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çatıda büyük hasar meydana geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.