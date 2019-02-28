0553 313 94 23

Bilecik’te çatı cayır cayır yandı

Bilecik’te 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına korku dolu anlar yaşattı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:22
Bilecik’te çatı cayır cayır yandı

Bilecik’te 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına korku dolu anlar yaşattı.

 

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde Yüksel Gökçedağa ait 3 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşlar ve binanın altındaki balık restoran sahipleri durumu hemen 110’u arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesi’ne ait iki adet itfaiye aracı yangına müdahale ederek alevler daha da büyümeden söndürdüler. Çıkan yangında çatıda büyük maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedeni araştırıyor.

 

Öte yandan olay yerine dumandan etkilenen birisi olasılığına karşın 112 ekibi sevk edilirken, elektrik ve doğalgaz firmalarına ait ekiplerde olay yerine geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:22
  1. Bilecik
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    1. Fenerbahçe Anadolu Efes basket maçı ne..
    2. Bakan Pakdemirli, "Bin tonun üzerinde..
    3. Yüksekova’da doğum hastası için..
    4. ATB Başkanı Çandır: “Antalya borcuna..
    5. Aktaş meşale ve konfetilerle karşılandı
    6. TFF'den resmi açıklama: Şenol Güneş..
    7. Burhaniye’de Kültür ve Sanat..
    8. Küçükbaş hayvan sürüsü trafiği aksattı
    9. Okullar arası step aerobik il..
    10. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli..
    11. Turkcell’li atletler Avrupa seferinde
    12. Burun estetiğinde merak edilen noktalar
    13. FETÖ sanığından "Sohbetlere devlet..
    14. İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019..
    15. Kaçak cep telefonu operasyonunda şok..
    16. Okullar arası Yıldız Kızlar Grup..
    17. Bakan Pakdemirli, Yenice’ye müjdelerle..
    18. Aşırı tuz ve şeker kullanımı mutfakta..
    19. Daimler ve BMW, "sürücüsüz otomobil"..
    20. Eski eşini öldürmek için oğlunu..
    21. Sokağa zehirli makarna bıraktılar... 3..
    22. Kınalı keklikler doğanın korunmasına..
    23. 7 mürettebatı kurtaran Sahil..
    24. Domaniç’te kar yağışı, sis ve buzlanma
    25. AK Parti 28 Şubat’ı unutmadı
    26. Şikayetler artık polise yüz yüze..
    27. 2019 YKS başvurularında son gün ne..
    28. KidZania ve SosyalBen Vakfı’dan..
    29. ’Küheylan’ı ile 6 bin kilometre yol..
    30. Hisarcık’ta geçen yıl açılan 129 kursa..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."