Bilecik’te Çanakkale Zaferinin 104’üncü yıl dönümü kutlandı

Bilecik’te 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına, Bilecik Valiliği, Bilecik Belediye Başkanlığı ve Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından çelenk koyulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Buradaki programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Müslüm Akdoğan, siyasi partiler ve STK temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ile askeri erkan katıldı.

"Bugün, en kuvvetli orduların Türk sularına gömüldüğü gündür"

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Yarbay Hasan Acar, Türk harp tarihinin en müstesna zaferlerinden biri olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve ÇanakkaleZafer’inin 104’üncü yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti. Konuşmasını sürdüren Acar “Bugün, milletçe her sayfası aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla yazılmış, Türk harp tarihinin en müstesna zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferinin 104’üncü yıl dönümünü ve şehitler günü. Bugün, dünyanın en kuvvetli ordularını 104 yıl önce Çanakkale toprakları içinde kahraman Türk askerlerinin iman dolu göğsüne çarparak, bütün ümitleriyle beraber Türk sularına gömüldüğü gündür. Bugün; büyük insan, ulu önder, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anafartalar sırtlarında dünyaya komutanlık sanatını öğrettiği gündür Bugün; bu toprakların sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk Milletinin, bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda nasıl şahlandığını tüm dünyaya gösterildiği gündür. Bugün, Türk birlik ve beraberliğinin, kudret ve kabiliyetinin nelere muktedir olduğunun, tüm dünyaya öğretildiği gündür. Bugün; yurdumuza, namusumuza, birlik ve beraberliğimize kasteden düşmanın yok edildiği, her karış toprağımızın kanımızla yıkanarak düşmandan temizlendiği kutlu gündür. Vatanımıza ve istiklalimize kasteden hain düşmanlara karşı yurdumuzun her karış toprağını aziz kanlarıyla sulayarak şehit ve gazi olan dedelerimiz, babalarımız, analarımız, kardeş ve evlatlarımız olduğu için onurlu ve gururluyuz.Onlar sayesinde bu vatan toprakları üzerinde özgürce yaşıyoruz. Bu anlamlı gün münasebetiyle, şehit ve gazilerimizi bir kere daha kendilerine şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyen Ulu Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine gencinin birinci vazifesinin ‘Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek’ olduğunu söylemiş. Cumhuriyetimize ve vatanımıza kast edecek dahili ve harici bedbahtların olacağını işaret etmiştir” dedi.

“18 Mart Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin Türk milletinin esir edilemeyeceğinin tüm dünyaya haykırıldığı gündür"

Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak ise, günün anlam ve öneminden bahsederek, “Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve Cumhuriyet uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde şehitliklerde elbiseleri dahi çıkarılmadan, belli yerleri olmadan kefensiz, bazıları da mezar taşı hiç olmamış.Ama görevini yapmış olmanın huzuruyla yatan kahraman asker şehitlerimizi, ülkemizin esenliği yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği için canları feda eden yüreği korkusuz polislerimiz, yurdumuzun en ücra köşelerinde insanımızı aydınlatma ve hizmet yolunda cefakar ve vefakarca emek veren öğretmenlerimizi ve kamu görevlilerimizi minnet ve şükranla anmak üzere toplandık. 18 Mart Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin Türk milletinin esir edilemeyeceğinin Anadolu’yu dış güçlerinin hain emelleri doğrultusunda parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. Bu yüzdendir ki, 18 Mart yüce meclisimiz tarafından 27 Haziran 2002 tarihinde şehitler günü olarak kabul edilmiştir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Bilecik Şehitliği’ne geçti. Burada saygı duruşu esnasında askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün Şehitlik Özel Defterini imzalamasının ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına çiçek bırakarak dualar ettiler.

Buradan Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam eden program Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Şehitlerimiz” adlı tiyatro gösterisinin ardından son buldu.