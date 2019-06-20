0553 313 94 23

Bilecik’te “Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun’’ projesi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı ’’Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun’’ projesinin toplantısı gerçekleştirildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:55
Bilecik’te “Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun’’ projesi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı ’’Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun’’ projesinin toplantısı gerçekleştirildi.


Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İl Müftüsü Necati Akkuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ile ilçe müftülerinin katıldığı toplantıda, yaz Kur’an kursunun önemi ve çocukların kurslarda sağlıklı dini bilgiye ulaşmaları için gerekli konuların değerlendirildiğini söyledi.


Öğrencilerde değerler eğitiminin ön planda tutulması gerektiğini dile getiren Vali Şentürk, ’’Din eğitiminde çocukların gelişmelerine uygun eğitim verilmelidir. Çocuklarımıza sahip çıkmak en önemli görevimiz. Yaz Kur’an kursları, çocuklarımızın dinine, vatanına ve milletine bağlı ahlaklı birer birey olmaları açısından önemli bir fırsat. Evlatlarımızı geleceğe hep birlikte hazırlamalıyız’’ dedi.


İl Müftüsü Akkuş da Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitiminin yanı sıra öğrencilere gezi programları ve sportif etkinlikleri düzenleyeceklerini bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı
    1. Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan..
    2. Dünya Mülteciler Günü
    3. Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
    4. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    5. Dev işletmede devasa hasat maratonu
    6. Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
    7. Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya..
    8. Cezaevindeki patlama sesi polis alarma..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini terör..
    10. İl Genel Meclisi üyesi maaşının İl..
    11. Bahçeli’den İmamoğlu ve Küçükkaya’nın..
    12. Yıllardır sokağa inen Belediye Başkanı..
    13. Artvin’in Borçka ilçesinde kaybolan..
    14. MEB, ara tatil dönemi için çalışan..
    15. Bayramı ülkesinde geçiren..
    16. Antalya'da FETÖ operasyonu! 4 kişi..
    17. Kadoil, akaryakıt tanzim satış..
    18. Bilecik’te 14 bin 902 öğrenciye trafik..
    19. Canbolat, BTSO’nun teknoloji odaklı..
    20. Kars’ta Ruh Sağlığı Merkezi’nin dönem..
    21. Kayseri U-13 Futbol Liginde..
    22. MEB'den teniste büyük sporcuların..
    23. Başkan Söğüt ve Üzülmez,..
    24. Pehlivanlar Antalya’da kampa girdi
    25. Başkan Ocak, kantar çalışmalarını..
    26. Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim..
    27. Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda El..
    28. Temsilciler Meclisinden ABD..
    29. Corendon İzmir acenteleriyle buluştu
    30. Twitter'de yeni dönem! O özellik..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!