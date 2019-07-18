Bilecik’te ’’Çalışmayan eğitim ve öğrenimde olmayan gençlik araştırması’’ çalıştayı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında TR41 Bölgesinde il dizeyinde ’’Çalışmayan eğitim ve öğrenimde olmayan gençlik araştırması’’ çalıştayı düzenlendi.

Vali Şentürk, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen çalıştayda, çocuklara belirli bir işte çalışma gerekliliğini erken yaşta öğretilmesi gerektiğinin altını çizdi. Üzerinde çalışma yapılan kitlenin bir çoğunun vakit geçirdiği mekanların kahvehaneler olduğunu ifade eden Vali Şentürk, “15-29’’ yaş aralığındaki gençlerin daha çok kafelerde oluyor ama bu kitleyi iş arar hale getirmeliyiz. Çalışmak isteyenleri, ihtiyaçtan iş arayanları bulmalıyız. Çünkü iş beğenmemek gibi bir durum da söz konusu. Ayrıca girişimciliği özendirip, gençlerin kendilerine iş kurmalarını da yaygınlaştırmalıyız. Eğitim önemli, belirli bir işte çalışma gerekliliğini çocuklarımıza erken yaşta öğretmeliyiz” ifadelerine yer verdi.