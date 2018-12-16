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Bilecik'te bıçaklı kavga: 2 yaralı

Afganistan uyruklular arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

16 Aralık 2018 Pazar 18:52
Bilecik'te bıçaklı kavga: 2 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Afganistan uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'ta, aralarında husumet olduğu öne sürülen Afganistan uyruklu 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi bıçaklandı.

Daha sonra kaçan tarafların Dedeoğlu Caddesi'nde yeniden kavga etmesi sonucu da 1 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Mehmet Bozkurt, gazetecilere, tarafların aniden kavga etmeye başladığını belirterek, "Taraflar arasında önce yumruklaşma oldu. Daha sonra biri iş yerimin önünde bıçaklanınca diğerleri kaçtı. Ben de hemen yetkililere haber verdim ve yardım istedim." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:52
  1. Bilecik

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