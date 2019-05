Bilecik’te bayramda düzenli sağlık hizmeti verilecek

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ramazan Bayramı’nda hastanede düzenli bir nöbet hizmeti verileceğini söyledi.

Vali Bilal Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce görev bölgelerinde emniyet ve huzuru temin edici her türlü güvenlik önlemleri alınacak, halkın huzur ve güven içinde Ramazan Bayramını geçirmeleri sağlanacaktır. Bayram süresince her türlü sağlık tedbirleri İl Sağlık Müdürlüğünce alınacak, hastanede düzenli bir nöbet hizmeti verilmesi sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın alışverişlerini rahatlıkla yapabilmelerini sağlamak amacıyla belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve alış-veriş mahallerinde zabıta denetimleri yoğunlaştıracaklardır. Tatil süresince elektrik hizmetlerinin devamlı ve aksamadan yerine getirilmesi Osmangazi OEDAŞ Müdürlüğünce sağlanacak, meydana gelebilecek elektrik arızalarının anında giderilmesi için, tamir ve bakım ekipleri oluşturulacaktır. Bayram süresince yoğun haberleşmenin olacağı düşünülerek İl Telekom Müdürlüğünce haberleşme ile ilgili her türlü teknik ve personel tedbirleri alınacaktır. Bayram süresince kutlamalarda bulunmak isteyen vatandaşların güvenle yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla Karayolları 144. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresince yolların devamlı açık bulundurulması sağlanacak, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla trafik kontrolleri yapılacak, özellikle Bozüyük-Mekece Karayolunda Bölge Trafik ekiplerince 24 saat esasına göre görev yapılacaktır. Tatil süresince meydana gelebilecek ölüm olaylarında vatandaşlarımızın cenaze ve defin işlemlerinin yapılması için belediyeler, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce işbirliği yapılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Bayramın huzur, barış ve güvenlik içerisinde milli birlik ve beraberlik duygularıyla kutlanması için ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin alınması ve alınan tedbirlerin hassasiyetle yerine getirilmesi sağlanacaktır” ifadelerine yer verdi.