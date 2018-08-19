THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Bilecik bayram namazı saat kaçta? 2018 Bilecik Kurban bayram namazı saatleri

Bilecik için bayram namazı saati... Dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramını Salı günü idrak edeceğiz. Kurban Bayram namazının sevabından istifade etmek isteyen vatandaşlar kurban bayram namaz saatlerini merak ediyor. Peki Bilecek Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

19 Ağustos 2018 Pazar 08:55
Bilecik bayram namazı saat kaçta? 2018 Bilecik Kurban bayram namazı saatleri

Dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramını Salı günü idrak edeceğiz. Kurban Bayram namazının sevabından istifade etmek isteyen vatandaşlar kurban bayram namaz saatlerini merak ediyor. Peki Bilecek Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet takvimine göre, 21 Ağustos Salı günü Bilecik Kurban Bayram namazı saati 06:57'da kılınacak.

 

 

Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?

BAYRAM NAMAZININ VAKTİ NEDİR?

Bayram Namazı. Güneşin doğması ve bir miktar yükselip kerahet vaktinin çıkmasından sonra cemaatle kılınan bayram namazı zeval vaktinin girmesine kadar eda edilebilir. Mazeretleri sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar ramazan bayramında ikinci gün, kurban bayramında ikinci ve üçüncü gün de kılabilirler.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı kılmak vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır. Tek başına Bayram namazı kılınmaz.

Vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.

2 Rekat Bayram Namazının Kılınışı

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.

Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 08:55
  1. Bilecik
  2. bilecik söğüt bayram namazı saat kaçta
  3. bilecik ramazan bayram namazı kaçta
  4. bozüyük bayram namazı saati
  5. gölpazarı bayram namazı saati
  6. bilecik osmaneli için bayram namazı saati
  7. bilecik 2018 bayram namazı saati
  8. ist bayram namazı saati
  9. bursada bayram namazı kaçta kılınacak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teminat mektuplarında dolar krizi
    1. Teminat mektuplarında dolar krizi
    2. Fiji açıklarında 8,2 büyüklüğünde..
    3. Üsküdar’dan milli ilaç üretimine destek
    4. Ege Denizi'nde deprem
    5. Yeni nefes geliyor
    6. Turizmciler bayram ediyor
    7. Nef 8 ayda iki bin anahtar teslim etti
    8. Preo ailesine yeni ürünler eklendi
    9. Ahlaksız Kerime FETÖ'cü olmayan..
    10. Yatırım ofisi Ermut’a emanet
    11. Gaziantep 2018 Kurban bayramı namaz..
    12. “Yatırımcı daha güçlü pozisyonla geri..
    13. 2018 Bingöl bayram namazı saati
    14. Baronların tahterevalli oyununu..
    15. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    16. 2018 LGS ek kontenjan ve üçüncü..
    17. İran'dan Türkiye açıklaması: Türkiye..
    18. Savunma Sanayii Başkanlığı resmen..
    19. Lise ikinci nakil sonuçları açıklandı!..
    20. Ortaöğretime nakil sonuçları açıklandı
    Arap dünyasından çarpıcı Erdoğan karikatürü!
    Arap dünyasından çarpıcı Erdoğan karikatürü!
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek