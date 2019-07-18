Bilecik’te başıboş köpekler tehlike saçıyor
Bilecik kent merkezinde grup halinde gezen başıboş köpek sürüleri vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.18 Temmuz 2019 Perşembe 12:49
Bilecik kent merkezinde grup halinde gezen başıboş köpek sürüleri vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.
Merkez Bahçelievler Mahallesi üzerinde sürü halinde gezen köpeklerler vatandaşları endişelendiriyor. Sürü halinde gezen köpeklerin insanlara saldırmadığını, ancak tedirgin olduklarını belirten vatandaşlar, Bilecik Belediyesi’nden bu duruma müdahale etmesini istediler. Vatandaşlar grup halindeki köpeklerin mahalle aralarında da sıklıkla görüldüğü belirterek, özellikle çocukları için endişe duyduklarını anlattılar.
YORUM YAZ