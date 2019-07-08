Bilecik’te bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı Bilecik’in Bayırköy beldesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bilecik’in Bayırköy beldesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bilecik- Sakarya karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral O. idaresindeki 26 TH 644 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak dur bildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Meral O(42). ile yanında yolcu olarak bulunan Defne Ç.(5). Berke Ç.(11). Zuhal Ç.(40). Yaren Ç.(9). Ve Hacer C.(62). Hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesine ve Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.