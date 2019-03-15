0553 313 94 23

Bilecik’te bahar temizliği

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Bilecik Pelitözü Gölpark başta olmak üzere kentin birçok noktasında temizlik çalışmaları devam ediyor.

15 Mart 2019 Cuma 11:32
Bilecik’te bahar temizliği

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Bilecik Pelitözü Gölpark başta olmak üzere kentin birçok noktasında temizlik çalışmaları devam ediyor.


Vatandaşların daha rahat ortamlarda zaman geçirmesi amacıyla gerçekleştirilen bahar temizliği kapsamında Pelitözü Gölpark’ta kış boyunca oluşan kirlilik ekipler tarafından temizlendi. Ekipler çalışmaları kapsamında ayrıca göl kenarındaki otlarla birlikte kötü görüntüye neden olan alanlarda da temizlik çalışması yaptı.


Cadde ve sokaklar yıkanıyor


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında ayrıca kent merkezi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta yıkama işlemi yaptı. İl genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları kapsamında cadde ve sokakları yıkama çalışmalarını da belirli aralıklarla gerçekleştirmeye devam edeceği bilgisi verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'da camiye saldıran terörist Brenton Tarrant kimdir?
    1. Yeni Zelanda'da camiye saldıran..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybettiğimiz..
    3. Yeditepe Üniversitesi'nde Tıp..
    4. Kamışlı’da ABD konvoyu hareketliliği
    5. Yeşilboğaz: "Belediye başkanları..
    6. Elazığ’da DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli..
    7. Bakan Ersoy: "Turizm sezonu 12 aya..
    8. Sağlıkçılar döner sermaye de adalet..
    9. Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk..
    10. Başkan Karaosmanoğlu, meclise veda etti
    11. Karaman’ın kozu Nwakaeme
    12. Yeni Zelanda'da iki camideki katliam
    13. Gaziantep’te hemşehri derneklerinden..
    14. İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri..
    15. Mahalli sanatçı muhtarlık için..
    16. Ankara Büyükşehir Belediyesi hız..
    17. (Özel) Engelleri kaldırdılar, hayatı..
    18. Erciş OSB için 13 milyon TL destek
    19. Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya finans..
    20. Manisa BBSK hazırlıklarını tamamladı
    21. Başkan Yaman meclis üyesi adaylarıyla..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam..
    23. "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar"..
    24. Van’da ‘e-ihale’ eğitimi
    25. Avrupa borsaları
    26. Bilecik’te bahar temizliği
    27. Köy okulları 5 yılda 45 bin kitaba..
    28. Avustralya yasta
    29. Ken’an Rifâî hazretleri anıldı
    30. E-5 karayolu Hadımköy-Avcılar..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor