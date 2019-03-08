Bilecik’te Badminton Turnuvası düzenlendi Bilecik’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Badminton Turnuvası düzenlendi.

Bilecik’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Badminton Turnuvası düzenlendi.

Bilecik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva kentte Badminton branşın da faaliyet gösteren sporcuların annelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada veliler birbirleriyle doyasıya yarışırken, turnuvaya katılan velilere madalyalarını çocukları takdim etti.

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