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Bilecik’te Avukatlar Günü kutlandı

Bilecik Barosu Başkanı Avukat Halime Aynur, mesleğin artan sorunlarına değinerek, “Yasalarda kazanımların törpülenerek erozyona uğratıldığı savunmanın gittikçe güçsüzleştirildiği bir ortamda Avukatlar Günü’nü kutluyoruz” dedi.

05 Nisan 2019 Cuma 12:48
Bilecik’te Avukatlar Günü kutlandı

Bilecik Barosu Başkanı Avukat Halime Aynur, mesleğin artan sorunlarına değinerek, “Yasalarda kazanımların törpülenerek erozyona uğratıldığı savunmanın gittikçe güçsüzleştirildiği bir ortamda Avukatlar Günü’nü kutluyoruz” dedi.


Bilecik Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi. Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk anıtına çelenk koymayla başlayan tören sonunda Bilecik Baro Başkanı Halime Aynur basın açıklaması yaptı. Aynur, “Ülkemizin on binlerce namuslu, çalışkan, fedakar, bilgili avukatı hakimi ve savcısı vardır. Büyük Atatürk’ün dediği gibi adalet mülkün yani devletin temelidir. Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunmaz’. Türkiye cumhuriyeti devleti de adalet savaşçılarının omuzları üzerinde durmaktır. Hak arama özgürlüğünün güvencesi, savunmanın temsilcisi avukatlar olarak her geçen gün çığ gibi büyüyen meslek sorunlarıyla karşı karşıyayız. Sorunlarımız vatandaşın adalete erişimin engelleyecek ve tüm avukatları boğacak hale gelmiştir. Avukatlık stajına kabul ve avukat sıfatını kazanma tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi sınava bağlanmalıdır. Hukuk fakültelerinin eğitim öğretim kalitesi muhakkak surette arttırılmalıdır. Kontenjanlar düşürülmelidir. Yeni hukuk fakülteleri uzun yıllar açılmamalıdır” dedi.


“Bizler yargının asli ve kurucu unsuruyuz”


Aynur, konuşmasının devamında, avukatların yargının asli ve kurucu unsurları olduğunu belirterek, “Avukatların özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılmaması, CMK görevlendirmelerinin anayasaya aykırı bir biçimde angarya olarak devam etmesi, KDV oranının hala lüks hizmet sınıfından uygulanması, adil yargılamanın teminatı savunmanın anayasayamızın yargı bölümünde yer almayışı, mesleğimizin icra alanlarının başka mesleklere açılıyor olması gibi birçok meslek sorunumuz çözüm beklemektedir. Kısacası meslektaşlarımız mali, ekonomik, sosyal güvenlik gelecek kaygısı gibi birçok sorunlarla uğraşmaktadır. Ancak tüm bu sorunlarımız mesleğimizi büyük bir inançla icra etmemize engel olmayacaktır. Bizler hak arayan insanlar arasında hiçbir ayrım yapmaksızın onların yasa önündeki savunucularıyız. Bizler kimseden emir ve talimat almadığımız gibi savunduğumuz kişi de değiliz. Bizler yargının asli ve kurucu unsuruyuz” ifadelerine yer verdi.


Kutlama programı, kentte eğitim veren ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan “Çocuk Gözünde Adalet ve Avukat” adlı resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 12:48
  1. sergi
  2. resim sergisi

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